du vendredi 25 février au vendredi 25 mars à Espace Edouard Pignon

_ » Clarisse Bertiaux est dotée d’une patience à toute épreuve. Entre patience et passion, il y a comme une résonance, car il s’agit bien de passion. En effet, tout son travail est composé de petits points qui, lorsqu’on s’éloigne un peu de l’œuvre, laissent découvrir des corps, des drapés, des fragments d’anatomie._ _Ce faisant elle s’inscrit dans une très ancienne tradition artistique, celle de la mosaïque, qui consiste à recomposer des formes à l’aide d’une multitude de petits morceaux de verre. Tradition donc, mais aussi modernité, car, bien plus proche de nous, les images vidéo ne sont-elles pas elles aussi composées de pixels ?_ _C’est entre ces deux pôles, entre ces deux échelles de taille, que Clarisse travaille, en noir et blanc, ce qui donne à ses dessins un velouté sensible et une vibration stupéfiante. Le surprenant c’est que ses dessins se passent de lignes de contour, ce sont de véritables apparitions._ _Travaillant d’instinct, elle ne calcule pas l’espacement de ses points, elle crible les surfaces en se laissant porter par son expérience, pratiquant ce qu’elle aime dire elle-même de « l’abstrait figuratif ». C’est magistral._ texte : Bernard Loubert

Entrée libre sur présentation du pass vaccinal

Clarisse Bertiaux, artiste plasticienne installée à Lille, pratique la technique du pointillisme mise au service de son sujet de prédilection, le corps féminin. Espace Edouard Pignon 11, rue Guillaume Tell, 59000 Lille Lille Bois-Blancs Nord

