Exposition : Corneille, du fleuve aux larmes
Maison natale Pierre Corneille
Rouen, samedi 18 mai 2024.

Visite de l’exposition « Corneille, du fleuve aux larmes » dans le cadre du Temps des collections de la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie.

Source de vie et élément symbolique, l’eau inspire aussi bien les auteurs dramatiques que les metteurs en scène contemporains. De l’antiquité à nos jours en passant par l’époque de Pierre Corneille, le fleuve, la mer ou le grand large revêtent des significations ambigües, synonymes de désir, d’émotion, d’évasion mais aussi de danger voir de mort. L’exposition explore les différentes facettes de ces théâtres de l’eau à partir de l’œuvre de Pierre Corneille, où celle-ci suscite actions et émotions. L’exposition, dans un premier temps, retracera les représentations de la Seine aux XVIe et XVIIe siècles, à partir des collections permanentes RMM, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel Corneille a vécu et écrit ses pièces. Ensuite, le thème du fleuve sera abordé en deux thématiques : « Action ! » – le fleuve comme décor mais aussi moteur de l’intrigue – puis « Émotion ! » – l’omniprésence de l’eau dans ses intrigues et le symbole des larmes, ce qui permettra de passer en revue les grandes héroïnes du dramaturge. L’opéra arrivera en guise de point d’orgue pour donner à entendre « les larmes de Chimène », immortalisées par Maria Callas dans Le Cid (1885), opéra de Jules Massenet : « Pleurez, pleurez mes yeux ».

Maison natale Pierre Corneille
4 Rue de la Pie, 76000 Rouen

© Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie – photo JB Chantoiseau