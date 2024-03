Exposition : Corneille au fil de l’eau Musée Pierre Corneille Petit-Couronne, samedi 18 mai 2024.

Exposition : Corneille au fil de l’eau Cette exposition aborde la question du mouvement et des déplacements sur la Seine, aux XVIe et XVIIe siècles, à travers l’exemple de la famille Corneille. Pierre Corneille, mais aussi son frère Thoma… Samedi 18 mai, 14h00, 19h00 Musée Pierre Corneille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Cette exposition aborde la question du mouvement et des déplacements sur la Seine, aux XVIe et XVIIe siècles, à travers l’exemple de la famille Corneille. Pierre Corneille, mais aussi son frère Thomas, possédaient en effet des maisons côté ville mais aussi côté champ. Ils avaient pour habitude de se déplacer par la voie fluviale. L’exposition présente des plans et des documents d’archive liés à la Seine et jamais exposés à la Maison des Champs, notamment grâce à un partenariat avec les Archives départementales de Seine Maritime. Elle permettra aussi de découvrir des œuvres jamais exposées et récemment acquises par la RMM, à l’instar du tableau Corneille chez le savetier, acquis pour le pôle littéraire en 2022 et resté inédit.

Musée Pierre Corneille 502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 02 35 68 13 89 http://www.museepierrecorneille.fr Dans cette maison à pans de bois du XVIIe siècle et son charmant jardin sont évoqués la vie et l’œuvre de Pierre Corneille ainsi que la vie quotidienne de cette époque. Depuis 1879, le musée est installé dans l’ancienne « Maison des Champs » ayant appartenu à la famille Corneille de 1608 à 1686. Elle est située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Rouen. Entièrement remeublée avec du mobilier normand du XVIIe siècle, cette maison à colombage évoque la vie quotidienne et l’œuvre de Pierre Corneille: gravures, portraits, sculptures, éditions originales ainsi que celles de son frère Thomas ou de ses contemporains, Molière, Fontenelle… Habilement restaurés, le verger, le potager, un puit et son auge, le four à pain au toit de chaume complètent le parcours.

