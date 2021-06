Saint-Crespin Saint-Crespin Saint-Crespin, Seine-Maritime Exposition : Corinne Lepicard et Danièle Gouby Saint-Crespin Saint-Crespin Catégories d’évènement: Saint-Crespin

Seine-Maritime

Exposition : Corinne Lepicard et Danièle Gouby Saint-Crespin, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Crespin. Exposition : Corinne Lepicard et Danièle Gouby 2021-07-09 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-25 19:00:00 19:00:00 Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin La Maison de santé Médiscie accueille dans ses locaux une nouvelle exposition. Les œuvres de Corinne Lepicard et Danièle Gouby attendent les visiteurs dans le hall, les salles d'attente et le patio, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30 jusqu'au 9 septembre 2021! +33 2 35 04 60 01 dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Crespin, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Crespin Adresse Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Ville Saint-Crespin lieuville 49.78897#1.10979