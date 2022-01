Exposition « Coquillages et pierres percés : la parure à la Préhistoire » Brassempouy, 12 février 2022, Brassempouy.

Exposition « Coquillages et pierres percés : la parure à la Préhistoire » Brassempouy

2022-02-12 – 2022-06-30

Brassempouy Landes

Découvrez les plus anciens bijoux d’Europe !

Qu’utilise-t-on pour faire des bijoux à la Préhistoire ? Des coquillages, bien entendu ! Mais pas que… Découvrez de véritables bijoux en os, en dents d’animaux et même en ivoire de mammouth ! Entre pièces originales et reconstitutions, plus d’une centaine de perles sont présentées dans cette exposition.

Une exposition unique dans les Landes !

La visite de l’exposition est comprise dans l’entrée du PréhistoSite.

+33 5 58 89 21 73

PréhistoSie de Brasemmpouy

Brassempouy

