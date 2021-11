Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Exposition : Conversations excentrées La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Exposition : Conversations excentrées La Médiathèque, 2 décembre 2021, Orléans. Exposition : Conversations excentrées

du jeudi 2 décembre au mercredi 22 décembre à La Médiathèque

Guykayser a élaboré un dispositif composé de dix totems, symbolisant les cinq quartiers orléanais et cinq communes du Montargois qui ont accueilli la Capsule Conversationnelle au printemps dernier. Disposés en trios et quatuors, ces totems intégreront haut-parleurs et écrans miniatures, permettant une articulation entre les images topographiques et les séquences montées des différentes voix. Chaque totem diffusera la parole d’un locuteur : le public chemine entre les conversations initiales, reconstruites aléatoirement par le programme informatique dédié. [En savoir +](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/exposition-conversations-excentrees) La restitution du projet “Conversations excentrées” de l’artiste Guykayser prendra la forme d’une installation vidéo et sonore. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T13:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T13:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T13:00:00 2021-12-16T19:30:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00

