Exposition Convergence des plans Nay, 1 avril 2022, Nay.

Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

2022-04-01 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Venez assister à l’exposition « Convergence des plans » avec les artistes suivant : Mc Béguet, Nelly Bonnefis, Claudine Couget, Jean-Patrice Oulmont et Clarissa Marissal Nansouty.

Comme une renaissance à soi, l’exposition « convergence des plans » étiole l’univers de plasticiens qui ont en commun de creuser des sillons dans lesquels se révèlent des univers enfouis et invisibles qui fondent notre rapport au monde.

Réminiscences de l’horizon, failles d’ombre, percées de lumière, la torpeur du temps cède le pas à la résurgence d’une prolifération fragile, d’un écoulement de fluides, d’un bourgeonnement sensible de couleurs, d’un épanchement bulbaire. La matière se découvre comme une introversion des profondeurs, une poétisation de la surface, comme le reflet des cycles de la vie.

Du jeudi au dimanche : de 14h à 18h.

+33 5 59 13 91 42

©mc beguet

Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

