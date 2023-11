Exposition « Contretemps, part II » de Dimitri Sandler L’Atelier Montmartre Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Après « Noctambules » et « Vie nocturne », Dimitri Sandler nous invite au deuxième volet de la série « Contretemps ».

« Contretemps », c’est au sens propre le contre temps du temps. Si nous étions au cinéma, ce serait non pas un arrêt sur image, mais une image arrêtée, comme lorsqu’autrefois le projecteur s’enrayait et que la magie du défilement continu des images s’en trouvait rompue. Le regard se portait alors avec fascination vers ce qui se donnait à voir fugitivement, dans un contretemps du mouvement, avant de brûler.

L’image arrêtée, c’est la narration qui se fige. C’est la photographie qui propose, détachée de celles qui la précèdent et de celles qui la suivent, que l’on développe pour elle un autre récit. Le sien.

Les photographies que je présente ici réclament que chacun raconte leur histoire propre. Que l’on réinvente pour elles des trajectoires toujours renouvelées par ceux qui les regardent.

Dans les « Thèses sur le concept d’histoire », Walter Benjamin écrit que « chaque seconde est la porte étroite par laquelle peut entrer le Messie. » Il entend alors qu’au-delà des principes de continuité et d’homogénéité qui régissent la perception la plus immédiate que nous avons du temps, il existe à même le temps, une possibilité, celle précisément de suspendre le temps, de l’interrompre. Chez Benjamin, le « messie », plus qu’une figure spirituelle, désigne allégoriquement un contretemps, quelque chose comme la possibilité d’arrêter le cours du temps pour observer l’histoire à l’arrêt, « comme en un point focal ».

Car pris dans le temps historique les êtres et les choses n’ont pas d’autre signification que celle que leur confère précisément la dialectique de l’histoire. C’est la dynamique même du temps qui leur assigne une place et un sens dans le récit historique.

A contrario, l’arrêt du temps les libère au moins un instant de ce sortilège, comme le surréalisme a autrefois libéré le langage de l’emprise du sens. Les mots se sont mis à chanter, révélant par là leur dimension poétique. C’est cette dimension poétique que j’ai voulu faire apparaître dans « contretemps ».

Avec « contretemps », j’ai souhaité montrer une humanité à l’arrêt. Les êtres, les lieux, les choses, observés hors du temps, rendus si l’on peut dire à eux-mêmes.

Le noir et blanc, la pratique un peu désuète de l’argentique, parasité par l’usage de tirages croisés (prise de vue argentique, tirage numérique) contribuent à brouiller les pistes et sans doute à forger cette fantasmagorie.

Délivrées de l’emprise du temps, dans une époque où les temps se succèdent sans trêve, se niant les uns les autres, où une mode chasse l’autre, ces images seront perçues, je l’espère, comme des instants de grâce.

L’Atelier Montmartre 6 rue Burq 75018 Paris

Dimitri Sandler Hot Dog, Montmartre