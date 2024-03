Exposition Contrepoint Brayer/Korman au musée Yves Brayer Musée Yves Brayer Les Baux-de-Provence, jeudi 14 mars 2024.

Le Musée Brayer ouvrira ses portes le 14 mars avec l’exposition Contrepoint qui mettra en regard les œuvres d’Yves Brayer et de l’artiste contemporain Michal Korman.

Le Musée Yves Brayer accueille traditionnellement des artistes contemporains au sein de ses collections permanentes. Cette année, les œuvres de Michal Korman font écho à celles d’Yves Brayer dans le cadre de l’exposition Contrepoint.



Après avoir participé à l’exposition temporaire collective « Laisser une trace » en 2022, l’artiste slovaque réinvestit le musée avec un style personnel et coloré qui trouve son inspiration dans le monde végétal. Ses toiles mêlent graphisme et motifs figuratifs 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14

fin : 2024-11-11

Musée Yves Brayer Hôtel de Porcelet

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur olivier@yvesbrayer.com

