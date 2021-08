Paris Mairie du 10e arrondissement île de France, Paris EXPOSITION : «CONTRE VENTS ET VIRUS» Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

EXPOSITION : «CONTRE VENTS ET VIRUS»

Les associations d'Ensemble, nous sommes le 10e présenteront des photographies, des peintures, des textes et des réalisations autour du thème "Contre vents et virus", du 6 au 25 septembre 2021, à la deuxième étage de la Mairie du 10e.

Un proverbe chinois dirait en guise de malédiction: "Puissiez-vous vivre des temps intéressants". L'histoire nous apprend que les époques intéressantes de l'humanité, comparées aux époques inintéressantes, sont propices à de nombreuses peurs, incertitudes mais aussi à de nouveaux objets d'intérêts, de rêves et de courage. Face à un bouleversement de l'ordre établi, en sachant intimement que la transformation du monde est en train de s'opérer ici et maintenant mais sans notre contrôle, les citoyen.nes se préparent à un changement, sans pour autant perdre leur esprit critique. Les seules lumières qui nous éclairent dans le tunnel anxiogène de l'histoire de l'humanité restent notre recherche de liberté, notre soif de vérité et notre volonté de porter les valeurs de la démocratie.

Avec le thème "Contre vents et virus" nous tentons de donner un petit aperçu de l'histoire récente de notre société et de nos questionnements concernant cette période de crise marquée par une maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique. La programmation de la 26e Saison des Rencontres Interculturelles du 10e s'inscrit dans ce désir citoyen de continuer à vivre et à résister ensemble, dans la solidarité.

