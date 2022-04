Exposition “Contis Plage, 1 km²” – Du 5 avril au 21 mai Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Exposition “Contis Plage, 1 km²” – Du 5 avril au 21 mai Médiathèque, 5 avril 2022, Villeneuve-Tolosane. Exposition “Contis Plage, 1 km²” – Du 5 avril au 21 mai

du mardi 5 avril au samedi 21 mai à Médiathèque

L’exposition **Contis Plage, 1 km²**, retrace l’œuvre qu’il a créée lors d’une année solitaire dans les Landes. Cette retraite photographique aboutit à une production en noir et blanc, tournée vers le récit de soi et vers un environnement en constante évolution. **Vernissage : Jeudi 7 avril à 18h30** **PROGRAMME** **Jeudi 14 avril à 16 h à la médiathèque** : Visite de l’exposition en lecture, autour de textes sélectionnés par le personnel de la médiathèque. **Mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 à la Maison du Lac** (5, Chemin du Lac) : Laurent Loubet installera un studio photo nomade **LES PORTRAITS** issus de ces sessions photos, ouvertes à tous, seront ensuite exposés à la médiathèque Clémence Isaure pendant le mois de juin. En plus de se faire tirer le portrait, cela sera l’occasion de rencontrer l’artiste et de découvrir les coulisses de son travail ! C’est une première grande exposition pour le photographe Laurent Loubet. Venant de l’Ariège, il poursuit un travail photographique patient et sensible, à la marge des circuits artistiques habituels. Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane lieuville Médiathèque Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne

Médiathèque Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/

Exposition “Contis Plage, 1 km²” – Du 5 avril au 21 mai Médiathèque 2022-04-05 was last modified: by Exposition “Contis Plage, 1 km²” – Du 5 avril au 21 mai Médiathèque Médiathèque 5 avril 2022 Médiathèque Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne