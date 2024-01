Exposition contemporaine « Supermarché » de l’artiste Luca Bjørnsten JPS Gallery Paris Paris, jeudi 4 janvier 2024.

Du jeudi 04 janvier 2024 au samedi 03 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Saisissez un panier et commencez vos achats à la JPS Gallery Paris !

Nous sommes ravis d’annoncer que l’artiste danois Luca Bjørnsten apportera son installation

emblématique SUPERMARCHÉ dans notre espace parisien, avec l’ajout de nouvelles œuvres créées

récemment. Bjørnsten a présenté pour la première fois son installation スーパーマーケット

Supermarket à la foire d’art SWAB de Barcelone en 2023, où il a créé un supermarché japonais

étonnamment réaliste rempli de produits du quotidien tels que des cartons de lait, des boîtes de céréales et des produits de nettoyage, révélés comme des œuvres originales de l’artiste lorsqu’on

les examine de plus près.

En détachant la fonction quotidienne de ces produits, l’installation envoûtante de Bjørnsten

transforme la vie quotidienne en une escapade artistique. Les œuvres présentées dévoileront son

style unique de peintures épaisses et richement texturées. L’exposition met en scène des couleurs

pastel éclatantes, disposées en sections audacieuses et ininterrompues, incarnant ainsi les principes

de la mondialisation et de la société de consommation. Malgré son apparence joyeuse, l’art de

Bjørnsten crée une contradiction captivante. Son univers en apparence joyeux se présente tel une

fragilité similaire à notre indifférence auto-satisfaite et axée sur le plaisir.

Les créations élaborées et stimulantes de Bjørnsten agissent comme un catalyseur pour remettre

en question nos idées préconçues sur les supermarchés. Ces œuvres nous obligent à confronter

l’essence de la société de consommation d’une manière qui perturbe les préjugés négatifs

couramment acceptés. L’installation SUPERMARCHÉ nous invite à réexaminer le rôle des

supermarchés dans la société contemporaine et les possibilités infinies que l’art peut offrir.

À propos de Luca Bjørnsten



Le travail de Luca Bjørnsten est une documentation de notre paysage moderne. Il ne s’agit pas

nécessairement d’images des paysages tels qu’ils sont, mais plutôt de représentations visuelles de

nos conceptions intérieures idéalisées du paysage. Cela se produit à une époque où le progrès a

considérablement changé la terre et où toutes les expositions visuelles ont été transformées en

marchandises, utilisées comme éléments dans l’identité visuelle d’une marque. Les œuvres de

Bjørnsten peuvent être décrites comme une combinaison ludique de scènes caricaturales

ironiques, illustrant le pouvoir de la société de consommation et la peinture de paysage.

Bjørnsten est titulaire d’un diplôme des beaux-arts de la Gerrit Rietveld Academie, aux Pays-Bas. Il

a organisé des expositions personnelles et collectives dans le monde entier. L’artiste vit et travaille

à Copenhague.

À propos de JPS Gallery



Établie à Hong Kong (2014), Tokyo (2018), Paris (2022) et Barcelone (2023), JPS Gallery est une

galerie d’art contemporain indépendante présentant des œuvres d’artistes émergents et établis du

monde entier.

La galerie se met avec passion au service de la nouvelle ère numérique et de l’exploration des

beaux-arts et de la culture pop. Notre objectif est de créer un environnement innovant pour une nouvelle génération d’artistes et de collectionneurs, un espace de création accueillant pour tous.

Nous nous concentrons sur des œuvres de notre temps utilisant différents supports et disciplines,

et nous efforçons de mettre en valeur une sélection soignée d’œuvres qui incarnent l’esthétique

d’aujourd’hui.

Nous nous engageons à soutenir la scène culturelle et artistique en Asie et en Europe, en

favorisant le dynamisme d’une communauté artistique locale. La galerie présente régulièrement des

œuvres d’artistes émergents dans ses espaces d’exposition ainsi que dans des foires d’art

internationales. Elle leur offre ainsi une plate-forme de rayonnement mondial, permettant à de

jeunes artistes de lancer leur carrière. JPS apporte enfin une contribution active à la société en

général et à la scène artistique locale en particulier, en parrainant divers événements caritatifs et

ventes aux enchères.

JPS Gallery Paris 12 rue Notre-dame de Nazareth 75003 Paris

Contact : https://jpsgallery.com/exhibition/supermarche/ +33140610491 mika@jpsgallery.com https://www.facebook.com/jpsartgallery/ https://www.facebook.com/jpsartgallery/ https://jpsgallery.com/exhibition/supermarche/

©jpsgallery ©Luca Bjørnsten