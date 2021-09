Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Maison Parazols Aude, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Exposition contemporaine d’Anna Camille et Martin Bedford et histoire architecturale Maison Parazols Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Catégories d’évènement: Aude

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Exposition contemporaine d’Anna Camille et Martin Bedford et histoire architecturale Maison Parazols, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Exposition contemporaine d’Anna Camille et Martin Bedford et histoire architecturale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Parazols

La Galerie de la Cabrerisse propose un tour de l’exposition d’Anna Camille et de Martin Bedford, ainsi qu’une explication de l’histoire de la Maison Parazols. Vous pouvez ensuite prolonger votre visite au cœur de St-Laurent-de-la-Cabrerisse dans le village médiéval, appelé l’Escargot pour sa forme de circulade, avec ses maisons du XIIe et un château. L’entrée est juste en face du porche antique de l’église, classé au patrimoine historique.

Entrée libre et gratuite

La galerie de la Cabrerisse propose un tour de l’exposition d’Anna Camille et de Martin Bedford, ainsi qu’une explication de l’histoire de la maison Parazols, demeure majestueuse style Napoléon III. Maison Parazols 15 avenue de Narbonne, 11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Autres Lieu Maison Parazols Adresse 15 avenue de Narbonne, 11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Ville Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse lieuville Maison Parazols Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse