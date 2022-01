EXPOSITION CONTEE collège du Val Cérou Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Catégories d’évènement: Cordes-sur-Ciel

Tarn

Nous avons accueilli cette expo-contée avec nos élèves de 3ème qui ont étudié la période de la shoah et lu des récits de vie . A partir de cette exposition contée, ils écrivent un article, soit en s’aidant d’une création en terre, soit de leurs impressions du spectacle, soit d’une photographie réalisée pendant et après le spectacle.

Une exposition contée sur le devoir de la mémoire de la shoah à partir d’un livre de Jean-Marie MONTALI « Nous sommes la voix des morts » sur une idée originale de Corine Chauvet et Cathy Giovannini collège du Val Cérou Cordes-sur-Ciel 7, rue du collège. 81170 CORDES-sur-CIEL Cordes-sur-Ciel Tarn

