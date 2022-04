Exposition “Conte d’ici et d’aileurs. Gravure illustrée” Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’évènement: Donville-les-Bains

Manche

Exposition “Conte d’ici et d’aileurs. Gravure illustrée” Donville-les-Bains, 9 avril 2022, Donville-les-Bains. Exposition “Conte d’ici et d’aileurs. Gravure illustrée” Médiathèque 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains

2022-04-09 – 2022-04-27 Médiathèque 2 rue de la Passardière

Donville-les-Bains Manche « Mathilde, ce qu’elle aime c’est la matière, creuser, graver, et raconter des histoires en imaginant des personnages aux visages démesurés, aux grands yeux et aux belles chevelures » Dans ses créations, elle aime raconter des histoires.

En quoi consiste son art ?

Elle utilise deux procédés, la linogravure, une taille d’épargne où l’on retire de la matière pour conserver le sujet qui apparaîtra sur le papier, après encrage et passage sous presse et la gravure sur cuivre (ou zinc), les traits gravés à la pointe sèche retiennent l’encre. Son atelier gravure a été ouvert en mars 2017 à Saint Jean le Thomas. « Mathilde, ce qu’elle aime c’est la matière, creuser, graver, et raconter des histoires en imaginant des personnages aux visages démesurés, aux grands yeux et aux belles chevelures » Dans ses créations, elle aime raconter des histoires.

En quoi… mediatheque@donville.fr +33 2 33 51 79 31 « Mathilde, ce qu’elle aime c’est la matière, creuser, graver, et raconter des histoires en imaginant des personnages aux visages démesurés, aux grands yeux et aux belles chevelures » Dans ses créations, elle aime raconter des histoires.

En quoi consiste son art ?

Elle utilise deux procédés, la linogravure, une taille d’épargne où l’on retire de la matière pour conserver le sujet qui apparaîtra sur le papier, après encrage et passage sous presse et la gravure sur cuivre (ou zinc), les traits gravés à la pointe sèche retiennent l’encre. Son atelier gravure a été ouvert en mars 2017 à Saint Jean le Thomas. Médiathèque 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Donville-les-Bains, Manche Autres Lieu Donville-les-Bains Adresse Médiathèque 2 rue de la Passardière Ville Donville-les-Bains lieuville Médiathèque 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains Departement Manche

Donville-les-Bains Donville-les-Bains Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donville-les-bains/

Exposition “Conte d’ici et d’aileurs. Gravure illustrée” Donville-les-Bains 2022-04-09 was last modified: by Exposition “Conte d’ici et d’aileurs. Gravure illustrée” Donville-les-Bains Donville-les-Bains 9 avril 2022 Donville-les-Bains manche

Donville-les-Bains Manche