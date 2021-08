Béziers Béziers Béziers, Hérault EXPOSITION – CONTE DEFAIT Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Le Palais Épiscopal reçoit l’exposition “Conte défait”, une rétrospective d’art contemporain.

À l’invitation d’Elisabeth Daynes, Balthazar, Mylène Fritchi-Roux, Olivier Lannaud et Corinne Borgnet vous présentent leurs œuvres.

