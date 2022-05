Exposition “cont#ct” d’Hoël Duret Tours, 4 mai 2022, Tours.

Exposition “cont#ct” d’Hoël Duret Tours

2022-05-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 18:00:00

Tours Indre-et-Loire

7 EUR Hoël Duret développe depuis une dizaine d’années une œuvre en forme de récit, qu’il construit par fragments successifs exposition après exposition. Alliant l’esthétique pop et la science-fiction, il recourt à des mediums variés comme la vidéo, la sculpture, l’installation, la performance ou la peinture pour mettre ces histoires en espace.

A l’ère de l’anthropocène et des nouvelles technologies triomphantes, l’artiste explore les ressorts d’une expérience humaine contemporaine en quête de boussole. Alors que le futur s’est déjà insinué dans le présent, que les grands repères vacillent, Hoël Duret scrute les signaux faibles d’une époque toujours plus indéchiffrable alors même que progressent les outils sensés l’éclairer.

Aurélien Mole

Tours

