Valence Valence Drôme, Valence Exposition “Constellation” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition “Constellation” Valence, 28 octobre 2021, Valence. Exposition “Constellation” 2021-10-28 – 2021-11-27 place de la Pierre Bourse du Travail

Valence Drôme En parallèle de l’accrochage des 87 affiches d’artistes produites par DDA-RA en 2020, Baptiste Croze et Linda Sanchez ont été invités à réaliser en duo une installation qui entre en résonance avec l’espace d’exposition. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse place de la Pierre Bourse du Travail Ville Valence lieuville 44.93277#4.89021