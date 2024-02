Exposition « Constellation Gigacircus.net » au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande, vendredi 8 mars 2024.

Exposition « Constellation Gigacircus.net » au Musée Marzelles de Sylvie Marchand (réalisatrice, ethnologue) et Lionel Camburet (scénographe, sculpteur de sons)

Tsagaan Yavaraï, Que la Route soit Blanche Né des voyages en Mongolie de Sylvie Marchand (réalisatrice, ethnologue) et Lionel Camburet (scénographe, sculpteur de sons), Tsagaan Yavaraï est un dispositif numérique de projection circulaire fondé sur la vision du monde des pasteurs nomades. Cette installation retrace le quotidien, la pensée et la cosmogonie des pasteurs mongols, axée horizontalement sur les points cardinaux et verticalement sur les mondes souterrains, les mondes de surfaces et les mondes aériens… Cette oeuvre est un voyage où la spiritualité est une question de survie face à la dureté de la nature. ..

– L’exposition est visible aux horaires d’ouverture du Musée Marzelles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-04-27

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

