Exposition: Consom’attitudes

2022-01-03 – 2022-07-31

L’exposition Consom’attitudes propose un voyage entre réel et virtuel au cœur de nos modes de vies. Explorez la face cachée des produits, devenez acteur du changement ! Concevez et « achetez » des écoproduits et construisez pas à pas un mode de vie plus durable.

+33 9 64 25 55 54

