Réalisée par le CAUE d’Annecy, cette exposition s’affiche dans la continuité car en 1965 une première exposition d’architecture prospective est organisée au musée “L’œuf de Novery” avec présentation de la maquette d’une maison ovoïde en plastique par Pascal Häusermann et Bruno Camoletti. Au cœur de l’exposition présentée cet été, le projet de centre-ville de Douvaine, développée sous l’impulsion du maire Jacques Miguet dans les années 1972-1976, qui était également membre fondateur de l’association Art et Culture et du musée. Il sollicite trois jeunes architectes, Pascal Häusermann, Claude Costy, et Jean -Louis Chanéac pour qu’ils matérialisent leurs idées sur un projet de centre urbain. Bien qu’inachevée, la construction de cet ensemble regroupant la “Bulle” et l’école maternelle reste un témoignage majeur de cette aventure architecturale. Des documents originaux tirés des archives du musée compléteront cette présentation. Les visiteurs pourront découvrir lors de ces deux derniers jours d’exposition de la saison 2021, l’exposition d’architecture “Conquêtes spatiales” Musée des granges de Servette 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman Chens-sur-Léman Haute-Savoie

