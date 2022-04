EXPOSITION: CONNIVENCE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique Sept photographes animent le Groupe dans des projets où les réalisations associent travail individuel et travail collectif.

Marie Louise Bréhant (1920-2019) fut la fondatrice du GRP en 1978. En souvenir d’elle, à chaque exposition, nous présentons quelques unes de ses œuvres. Dans cette exposition, chaque auteur, selon sa sensibilité, son vécu, sa créativité, a montré son approche de la connivence. En regardant ces images, le spectateur entre à son tour en complicité avec l’auteur et l’œuvre. Exposition du Groupe de Recherche Photographique. Sept photographes animent le Groupe dans des projets où les réalisations associent travail individuel et travail collectif.

