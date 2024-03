EXPOSITION CONNAÎTRE POUR MIEUX COMPRENDRE La Fabrique Rêves de ville Le Mans, jeudi 4 avril 2024.

Plongez au cœur de la nature en ville avec l’exposition Connaître pour mieux comprendre , une initiative de la Direction Nature en ville. À travers 12 panneaux captivants, découvrez le rôle vital des arbres et de la gestion différenciée dans l’urbanisme du Mans. Cette exposition pédagogique, enrichie de photos légendées, vous révèle les secrets des arbres et l’importance de leur préservation face aux défis climatiques. Vivez une expérience immersive et éducative, et apprenez comment la ville s’engage pour la biodiversité et le bien-être de ses habitants. Ne manquez pas cette première présentation publique, une invitation à voir le Mans sous un angle nouveau et inspirant à la Fabrique rêves de ville au 5 Boulevard Anatole France au Mans du 4 Avril au 4 Mai 2024. .

Début : 2024-04-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 20:00:00

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

