Exposition congrès mondial UICN, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Marseille.

Exposition congrès mondial UICN 2021-09-03 – 2021-09-11 Parc des Expositions (parc Chanot) 2 Boulevard Rabatau

Marseille 13008

Organisé tous les quatre ans, l’événement est une occasion unique pour le pays hôte de mettre en avant son leadership national sur des questions environnementales mondiales et de présenter ses activités en faveur de la conservation.



Il rassemble les leaders et les décideurs issus de gouvernements, de la société civile, d’organisations des peuples autochtones, d’entreprises et d’universités afin de définir les défis les plus urgents de l’heure en matière d’environnement et de développement, et les actions à entreprendre pour y répondre.

Après Honolulu (Hawaï), c’est au tour de Marseille d’accueillir le congrès et c’est une première en France. Le parc Chanot accueille l’exposition en attendant d’accueillir les sessions de réunions et les congressistes.

http://www.iucncongress2020.org/

