le samedi 14 mai à 18:00

Né en 1946, Gabriel Martinet se définit comme un faiseur d’images. Il est vrai qu’à la vue de son travail, son goût du symbole est perceptible et le lien avec les collections de La Fère, majoritairement nordiques, s’établit vite. Cette connivence commune pour l’objet qui fait sens, en particulier dans les natures mortes, a sans doute nourri l’attachement profond qu’il porte aux collections du musée Jeanne d’Aboville. Il propose dans cette exposition une confrontation avec l’œuvre d’art ancienne, où la connivence prime sur le dépassement. Les inspirations qu’il tire de ces peintures en font des voisines de ses propres œuvres, seulement séparées par quelques siècles. Les techniques et les supports différent mais les intentions sont communes. Passé à la peinture après une carrière de céramiste, Gabriel Martinet propose une approche graphique qui lui est propre tout en offrant une lecture immédiate du sujet. L’importance du trait dans sa production est rendue visible par les dessins dont il a investi la section archéologique du musée, en s’inspirant des formes de vestiges préhistoriques et de l’iconographie des objets antiques.

entrée libre

A l'occasion de la nuit des musées, venez découvrir l'exposition Confrontation/Inspirations de Gabriel Martinet ! Musée Jeanne d'Aboville 5 rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

