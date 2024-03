Exposition Confluences Cohle Gallery Paris, jeudi 21 mars 2024.

Du vendredi 22 mars 2024 au samedi 06 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 21 mars 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Le 21 mars, nous avons l’honneur de vous convier à l’ouverture de « Confluences », une exposition singulière où les frontières de l’art figuratif et abstrait se fondent dans un dialogue harmonieux.

Au cœur de cet événement, six artistes aux origines diverses et aux parcours uniques se rencontrent, témoignant de la richesse et de la diversité de la création contemporaine. Nous aurons ainsi la joie immense de vous présenter le travail de Sepand Danesh, Ludovilk Myers, Manon Ajorque, Nicolas Mehdipour et Thomas Langley.

« Confluences » est plus qu’une exposition ; c’est une célébration de la rencontre, un espace où les contrastes se transforment en conversations, où les différences tissent une trame commune. Chaque œuvre présentée est une fenêtre ouverte sur l’univers de son créateur, offrant aux visiteurs une traversée à travers des paysages artistiques où le figuratif et l’abstrait s’entremêlent et se répondent.

Les artistes invités à cette exposition représentent une gamme de voix et de visions qui, bien que distinctes, partagent un désir commun de pousser les limites de leur médium. De l’abstraction lyrique aux narrations figuratives, chaque pièce est un fragment d’un dialogue plus vaste sur la nature de l’expression, du mouvement, de l’identité, et de la coexistence.

Dans « Confluences », vous découvrirez comment les chemins de ces artistes se croisent, non seulement à travers leur rencontre physique dans l’espace de l’exposition mais aussi à travers les échos de leurs œuvres. Ces intersections créent un tissu dynamique d’idées et d’émotions, un lieu de confluence où le passé et le présent, le local et le global, le tangible et l’intangible se rencontrent.

Nous vous invitons à plonger dans cet espace de convergence, à vous laisser porter par les courants de créativité qui y circulent. « Confluences » est une invitation à explorer, à ressentir, et à réfléchir sur la manière dont l’art, dans sa diversité, parle un langage universel de connexion et de résonance.

Rejoignez-nous à partir du 21 mars pour célébrer cette rencontre des mondes, cette danse des contrastes, et partager un moment d’appréciation pour le beau et le transcendant. « Confluences » n’est pas simplement une exposition ; c’est un point de rencontre pour tous ceux qui cherchent à comprendre la complexité et la beauté de notre monde à travers les yeux des artistes invités.

Cohle Gallery 7 rue d’argenteuil 75001

Contact : +33631435799 contact@cohlegallery.com https://www.cohlegallery.com/

