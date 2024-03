EXPOSITION CONFIDENC’ELLES ET DE BAX Lespignan, samedi 9 mars 2024.

EXPOSITION CONFIDENC’ELLES ET DE BAX Lespignan Hérault

A l’occasion de l’inauguration du Diversi’Femmes, le Diversival vous propose 2 expositions à la Salle du peuple à Lespignan le samedi 9 mars à 11h. Le vernissage de l’exposition Confidenc’elles Portraits de femmes issues de nos 3 villages et l’exposition et conférence de B.AX, artiste peintre animée par deux moteurs l’engagement en faveur de la condition féminine et le soutien à deux associations de lutte contre le cancer. Cette fertilisation croisée est une évidence sur fond de résilience. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 11:00:00

fin : 2024-03-09

12 Route de Nissan

Lespignan 34710 Hérault Occitanie diversival@gmail.com

