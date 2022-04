Exposition/ conférence Seconde Guerre Mondiale Lusigny Lusigny Catégories d’évènement: Allier

Lusigny Allier Lusigny Exposition d’objets militaire, documents, uniformes et maquette vous attendent ! Exposition accessible à tous et à tout âge !

Conférence le 8 mai à 15h, Les Justes parmi les Nations. warinpast@gmail.com +33 6 06 86 27 59 Lusigny

