du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hotel particulier Rignault – Maison André Breton

Depuis le célèbre texte ARCANE 17 écrit par André Breton jusqu’aux peintures de Guy Girard, la magie populaire et subversive du Tarot n’a cessé d’inspirer les surréalistes – Visites guidées tout le week-end de l’exposition des 22 lames de tarots grand format peintes par Guy Girard: ” Le tarot de cocagne” – 16h: conférence sur l’histoire des tarots surréalistes et leurs significations par Laurent Doucet président de La Rose Impossible – A partir de 18h: apéritif dinatoire offert, lecture d’extraits d’ARCANe 17 et d’autres textes d’André Breton, scène ouverte et autres surprises surréalistes…

Prix libre. Jauge de 50 personnes maximum (conditions sanitaires au 25/07/21 sous réserve de modifications)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

Catégories d'évènement: Lot, Saint-Cirq-Lapopie
Lieu Hotel particulier Rignault - Maison André Breton
Adresse 46330 Saint-Cirq-Lapopie
Ville Saint-Cirq-Lapopie