Exposition – concours : Noël passe à table

2022-11-26 – 2022-12-23 Pour la 3ème année, le service Festivités de la Ville de Sélestat propose un concours orienté vers l’univers de la table de Noël et ses décors. Tout un chacun pourra réaliser le décor d’une table de 2, 4 ou 6 convives et laisser libre cours à son imagination avec comme thème : le sapin et ses décorations. Venez élire les tables les plus originales ! Exposition fermée du 24 au 26 décembre. Exposition participative de réalisations créatives sur le thème de la table de Noël et de ses décors au complexe Ste Barbe dernière mise à jour : 2022-10-27 par

