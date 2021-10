Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Exposition Concours de dessin “mon musée rêvé” – Mathurin Méheut Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Exposition Concours de dessin “mon musée rêvé” – Mathurin Méheut Lamballe-Armor, 10 décembre 2021, Lamballe-Armor. Exposition Concours de dessin “mon musée rêvé” – Mathurin Méheut 2021-12-10 – 2021-12-24 Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange Le Proust

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Exposition concours organisé par le Musée Mathurin Méheut Remise des prix du concours de dessin. Le 10 décembre 2021 à 17h30 à la bibliothèque de Lamballe-Armor.

Le jury sera composé de professionnels et d’amateurs. Les dessins primés seront exposés du 11 au 24 décembre 2021 à la bibliothèque de Lamballe-Armor. contact@musee-meheut.fr +33 2 96 31 19 99 Exposition concours organisé par le Musée Mathurin Méheut Remise des prix du concours de dessin. Le 10 décembre 2021 à 17h30 à la bibliothèque de Lamballe-Armor.

Lieu Lamballe-Armor Adresse Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange Le Proust Ville Lamballe-Armor