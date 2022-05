Exposition – Concours Ateliers d’Art de France au Palais de l’Art Déco à Saint-Quentin, 3 juin 2022, .

Exposition – Concours Ateliers d’Art de France au Palais de l’Art Déco à Saint-Quentin

2022-06-03 – 2022-06-23

Le Palais de l’Art déco à Saint-Quentin accueille l’exposition des œuvres candidates au concours Ateliers d’Art de France, du 3 au 23 juin.

Chaque année, Ateliers d’Art de France organise un concours national, pour lequel des présélections ont lieu en région.

Dans ce cadre, six artistes aux univers divers vont exposer leurs œuvres et tenter leur chance au concours régional : céramique, bois, textile, découvrez leurs techniques et leurs savoir-faire.

Venez voter pour votre œuvre préférée et découvrir le Palais.

Entrée gratuite et sans réservation.

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

patrimoine@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 73

Patrimoine

