du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à Centre Paris Anim’Mathis

EXPOSITION : A l’occasion des 70 ans de Concordia, découvrez l’action de cette association lors d’une exposition au Centre Mathis. _Concordia_ est une association née d’une volonté de faire renaître les valeurs de tolérance et de paix à travers des chantiers de bénévoles. Elle œuvre à défendre ces valeurs par l’organisation d’échanges internationaux lors de volontariats.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T20:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T20:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T20:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T20:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T20:00:00;2021-11-08T10:00:00 2021-11-08T20:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T20:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T20:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T20:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T20:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T20:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T20:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T20:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T20:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T20:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T20:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T20:00:00

