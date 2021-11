Adon grange de mussy Adon Exposition – Concert à la grange de Mussy grange de mussy Adon Catégorie d’évènement: Adon

Exposition – Concert à la grange de Mussy grange de mussy, 13 mai 2022, Adon. Exposition – Concert à la grange de Mussy

du vendredi 13 mai 2022 au dimanche 12 juin 2022 à grange de mussy

Agnès Frattini accueille une nouvelle fois dans sa grange de Mussy, des artistes. Venez découvrir cette nouvelle exposition, le 12 juin, un concert de clôture vous sera proposé (sur réservation).

Voir http://agnesfrattini.fr/exposition-spectacle

Agnès Frattini accueille une nouvelle fois des artistes dans la grange de Mussy avec un concert de clôture le 12 juin. grange de mussy 45 Route de Feins, Adon Adon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T13:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T13:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T13:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T13:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T13:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T13:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T13:00:00 2022-06-12T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Adon Autres Lieu grange de mussy Adresse 45 Route de Feins, Adon Ville Adon lieuville grange de mussy Adon