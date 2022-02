Exposition : Comptines des tropiques Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Exposition : Comptines des tropiques Arthez-de-Béarn, 25 février 2022, Arthez-de-Béarn. Exposition : Comptines des tropiques Médiathèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn

2022-02-25 – 2022-03-16 Médiathèque 2 place Cézaire

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn Par l’Imagier Vagabond

Découvrez les chansons et comptines afro-caribéennes à travers les illustrations colorées de Judith Gueyfier.

Nées sur les terres d’Afrique, emportées dans le cœur des esclaves embarqués à fond de cale des vaisseaux négriers, métissées sous les alizés des Caraïbes, ce sont 24 comptines caractéristiques de différentes cultures créoles et cultures africaines qui sont illustrées avec brio par Judith Gueyfier. Les dessins aux couleurs vives nous plongent dans le quotidien de la vie ordinaire de ces parents de l’autre côté de l’océan. Par l’Imagier Vagabond

Médiathèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn

