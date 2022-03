Exposition Compositrices en tête Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition Compositrices en tête Centre Paris Anim’ Hébert, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit

Exposition compositrices en tête dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2022 HF IDF sera présent au concert de Dominique Paulin au Centre Paris Anim Hebert, afin de présenter son exposition “Compositrices en tête” suivi d’un échange avec le public. On connaît très peu de noms de compositrices et encore moins leur image. Toutes reconnues par leurs pairs à leur époque, elles ont été effacées du répertoire, au point qu’on peut encore aujourd’hui effectuer tout un cursus artistique sans en avoir eu connaissance. Pour redonner à ces femmes la place qu’elles méritent dans l’histoire de la musique et dans les établissements d’enseignement, HF Île-de-France présente une série de 7 portraits de compositrices françaises du XVIIè au XIXè siècle : Elisabeth Jacquet de la Guerre, Sophie Gail, Hélène de Montgeroult, Louise Farrenc, Pauline Viardot, Marie Jaëll et Augusta Holmès, dessinées par Lorraine les Bains. Centre Paris Anim’ Hébert 9 Rue Tchaïkovski Paris 75018 Contact : https://www.facebook.com/HFiledefrance Date complète :

2022-03-17T18:00:00+01:00_2022-03-17T20:00:00+01:00

@LorraineLesBains

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9 Rue Tchaïkovski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Hébert Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Compositrices en tête Centre Paris Anim’ Hébert 2022-03-17 was last modified: by Exposition Compositrices en tête Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 17 mars 2022 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris