Exposition commune : « Embranchements » Rouen, jeudi 7 mars 2024.

Exposition commune : « Embranchements » Rouen Seine-Maritime

> Pavillon XVIIe

Le Jardin des plantes accueille en ce début d’année pour la seconde fois un collectif d’artistes présentant une exposition

commune : Embranchements.

Les peintures de Jérôme Le Goff : Ces peintures évoquent une promenade dans un parc avec des envies de couleurs que Jérôme Le Goff fait vibrer sans avoir d’idées précises. Puis un minutieux travail d’herborisation complète la sensation, l’artiste identifie les essences, choisit une plante dont le graphisme et les teintes participeront à la composition finale en figurant au premier plan, un peu comme ces jardiniers qui sélectionnent les fleurs qu’ils souhaitent voir fleurir.

Les créations papier de Sylvie Bézard : L’artiste travaille le carton depuis plusieurs années. Elle a commencé par apprendre à confectionner des meubles en carton. Elle s’est formée en dessin en prenant des cours aux Beaux-Arts de Rouen. Elle a un intérêt particulier pour les objets anciens qu’elle aime dénicher et rénover. La nature est pour elle

une source d’inspiration.

Les images d’Horacio Cassinelli : Né en Uruguay, Horacio vit en France depuis 1992. Son travail où la peinture côtoie le dessin numérique, le collage et l’installation a bénéficié d’expositions individuelles et collectives en France, en Europe et en Amérique du Sud. Il aime détourner les images du quotidien, jouer avec des supports insolites du scarabée à la pelleteuse et entraîner le spectateur dans une lecture ludique et étrange du réel.

Les photographies de Frédéric Tran : Les pièces présentées dans cette exposition s’inspireraient-elles d’œuvres de

maîtres flamands ? Certaines allusions tiendraient-elles davantage de l’actualité que du spirituel ? Quoi qu’il en soit, chaque image recèle un trouble, une ambiguïté qui convie le visiteur à s’attarder sur les images. L’essentiel se cache dans les détails !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 18:45:00

114T Avenue des Martyrs de la Résistance

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

