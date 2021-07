Sauxillanges Sauxillanges Puy-de-Dôme, Sauxillanges Exposition commune de 4 artistes plasticiens Sauxillanges Sauxillanges Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Exposition commune de 4 artistes plasticiens 2021-07-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-30 18:30:00 18:30:00 Maison du Patrimoine 4 place de la liberté
Sauxillanges Puy-de-Dôme

Sauxillanges Puy-de-Dôme Sauxillanges La maison du patrimoine accueille dans ses murs quatres plasticiens de la région. Catherine Job, Catherine Primot, Dominique Soletti et Jacques Rachello présenteront aquarelles, peintures, tableaux textiles, céramiques pour le plus grand plaisir de tous. association.pierrelevenerable@wanadoo.fr +33 4 73 96 85 10 https://www.musee-sauxillanges.com/ dernière mise à jour : 2021-06-08 par

