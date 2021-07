Exposition commentée « La biodiversité des Deux Vallées » Chiry-Ourscamp, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Chiry-Ourscamp.

Exposition commentée « La biodiversité des Deux Vallées » 2021-07-25 15:00:00 – 2021-07-25

Chiry-Ourscamp Oise Chiry-Ourscamp

Le service environnement de la Communauté de communes des deux Vallées a lancé un concours de photographies au mois de mars 2020.

Le concours intitulé « la biodiversité des deux Vallées » était gratuit et ouvert à tous (résidents ou non sur territoire de la CC2V). Par contre, les photographies devaient être obligatoirement prises sur le territoire des deux Vallées. Plus de 60 photos environ vous sont présentés dans cette exposition sur le thème de la biodiversité ainsi qu’une mini-exposition sur « l’accueil de la faune dans son jardin » réalisée par le service environnement de la CC2V qui présente les méthode à adopter pour devenir acteur de la préservation de la biodiversité sur le territoire. Visite commentée gratuite, sur inscription (30 personnes).

Réservations au 03.44.44.21.88 et contact@noyon-tourisme.com

dernière mise à jour : 2021-07-15 par