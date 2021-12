Montpeyroux Montpeyroux Hérault, Montpeyroux EXPOSITION COMMENTEE ET MUSICALISEE Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

2022-01-08 – 2022-01-08

2022-01-08 – 2022-01-08

Montpeyroux

Exposition d'une soixantaine de flûtes du monde, commentée avec des exemples musicaux par Annie Ploquin et des enregistrements et vidéos de flûtes dans leur contexte. Ce projet a pour objectif de faire découvrir le monde infini des flûtes du monde, leur diversité, à l'image de la diversité des peuples qui les fabriquent et les jouent, la richesse de leurs timbres, leur environnement culturel.

+33 4 67 67 87 68

