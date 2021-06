La Réole La Réole Gironde, La Réole Exposition « Comment un livre vient au monde » La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

Exposition « Comment un livre vient au monde » La Réole, 29 juin 2021-29 juin 2021, La Réole. Exposition « Comment un livre vient au monde » 2021-06-29 10:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 Médiathèque 1bis Esplanade Charles De Gaulle

Exposition pour les petits et les grands à la découverte des coulisses de nos livres, de leur création à leur fabrication. Accompagné d'une sélection documentaire riche et variée sur l'artisanat d'art.

+33 5 56 71 71 55

