Arles-sur-Tech Médiathèque intercommunale Jean Soler Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Exposition « »Comment montrer ce que j’aime ? » Médiathèque intercommunale Jean Soler Arles-sur-Tech Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech

Pyrénées-Orientales

Exposition « »Comment montrer ce que j’aime ? » Médiathèque intercommunale Jean Soler, 21 janvier 2022, Arles-sur-Tech. Exposition « »Comment montrer ce que j’aime ? »

Médiathèque intercommunale Jean Soler, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

« Comment montrer ce que j’aime » Les élèves des écoles, à parir de cette phrase, ont laissé libre cours à leur imagination. Leurs créations: lettres, textes, illustrations….seront exposés à la médiathèque à partir du 21 janvier Exposition « Comment montrer ce que j’aime ? » Médiathèque intercommunale Jean Soler 32 Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Médiathèque intercommunale Jean Soler Adresse 32 Barri d'Amont 66150 Arles-sur-Tech Ville Arles-sur-Tech lieuville Médiathèque intercommunale Jean Soler Arles-sur-Tech