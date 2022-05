Exposition commémorative de la 2nde Guerre Mondiale Maison du Patrimoine, 6 mai 2022, Mesquer.

Exposition commémorative de la 2nde Guerre Mondiale

du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai à Maison du Patrimoine

Exposition “Cette drôle de guerre, 39-40 en Loire-Inférieure”. Entrée libre. L’ association LES VOYAGEURS DE L’HISTOIRE vous propose une exposition sur la période 1939/1940 en Loire Inférieure. Cette période est la plus méconnue de la guerre, car c’est celle qui a été la plus réinventée par les différents acteurs de cette période. Peu de gens savent que notre région a vécu ces deux années de façon intense, bien que loin du front. Débarquement de troupes britanniques, rembarquement de ces mêmes troupes et de leurs alliés et de nombreux autres évènements de cette période seront expliqués et présentés via des scènes et vitrines d’objets historiques.

Maison du Patrimoine Place de l’Hôtel 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T17:00:00