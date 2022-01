Exposition Commémoration 30 ans JO92 Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Exposition Commémoration 30 ans JO92 Les Allues, 8 février 2022, Les Allues. Exposition Commémoration 30 ans JO92 Hall de l’Office du Tourisme Méribel Centre BP 1 Les Allues

2022-02-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-31 19:00:00 19:00:00 Hall de l’Office du Tourisme Méribel Centre BP 1

Les Allues Savoie Pour fêter les 30 ans des JO92 d’Albertville, venez vous replonger dans les moments forts de ces jeux en vous baladant dans trois expositions à Méribel !

Une à l’Office de Méribel centre, une seconde à l’Office de Mottaret et une 3eme au parc olympique ! Hall de l’Office du Tourisme Méribel Centre BP 1 Les Allues

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Hall de l'Office du Tourisme Méribel Centre BP 1 Ville Les Allues lieuville Hall de l'Office du Tourisme Méribel Centre BP 1 Les Allues

Les Allues Les Allues https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/