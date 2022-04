Exposition “Comme vache qui pisse, et autres expressions animales” Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Chevillon Haute-Marne Chevillon François Lasserre a sélectionné 100 expressions fameuses dans lesquelles les animaux sont à la fête ! C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les trésors de la langue française d’hier à aujourd’hui, mais c’est surtout un joli prétexte pour décortiquer ces expressions, leurs origines probables et avérées et en apprendre un rayon sur les animaux en particulier les insectes, les premiers à être raillés.. François Lasserre a sélectionné 100 expressions fameuses dans lesquelles les animaux sont à la fête ! Le mardi à 14h. +33 3 25 04 95 70 François Lasserre a sélectionné 100 expressions fameuses dans lesquelles les animaux sont à la fête ! C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les trésors de la langue française d’hier à aujourd’hui, mais c’est surtout un joli prétexte pour décortiquer ces expressions, leurs origines probables et avérées et en apprendre un rayon sur les animaux en particulier les insectes, les premiers à être raillés.. Rue du Château Médiathèque de Chevillon Chevillon

