EXPOSITION COMME LES GRANDS Saint-Mathieu-de-Tréviers, vendredi 26 avril 2024.

EXPOSITION COMME LES GRANDS Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

L’action de sensibilisation à l’art contemporain menée depuis plus de 30 ans par Les Vendémiaires se poursuit auprès des scolaires du grand Pic Saint-Loup.

L’action de sensibilisation à l’art contemporain menée depuis plus de 30 ans par Les Vendémiaires se poursuit auprès des scolaires du grand Pic Saint-Loup.

Début octobre, les élèves de classes de Saint Mathieu de Tréviers et des villages avoisinants ont pu visiter l’exposition d’automne des Vendémiaires Au-delà des apparences et échanger avec les artistes (Marianne Bouvet, Laurent Noël, Valérie Prats, Nina Stoelting et Lucile Travert).

C’est le fruit de leur travail qui vous sera présenté lors de l’exposition de printemps Comme les Grands ! .

Vernissage le 26 Avril à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-05-02

215 Montee de Pourols

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION COMME LES GRANDS Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP