Nouvelle programmation de la GALERIE VELLUTINI: « Comme au cinéma », une exposition de la photographe Sylvie Lancrenon à partir du 15 décembre jusqu’au 7 janvier 2023. Cette exposition, Sylvie Lancrenon l’a imaginée comme un film, son film. “Comme au cinéma” est sa vibrante déclaration d’amour au 7ème art, qui l’inspire depuis plus de 25 ans. Pour cette exposition, Sylvie Lancrenon s’est offert un casting de rêve : Charlotte Gainsbourg, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Eva Green, Emmanuelle Devos, Jeanne Moreau, Emmanuelle Béart, Isabelle Adjani, Laëtitia Casta, Valeria Bruni-Tedeschi, Charlotte Rampling… Devant son objectif, comédiennes et comédiens vont et viennent. Ils nous invitent à partager des moments de vérité que la photographe a su capter et dérober en un clic. Sylvie Lancrenon photographie comme on filme, toujours en mouvement, toujours en travelling. Sûrement une marque inaltérable de ses années Lelouch. Elle prépare ses prises de vues comme on prépare un film. Ses photos flirtent avec le cinéma, pour mieux s’en approcher. GALERIE VELLUTINI 35 Rue Guénégaud 75006 Paris Contact :

