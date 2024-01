Exposition ‘Coming Soon – en attendant demain’ à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

jeudi

de 11h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Depuis les origines, l’humanité s’est prise à penser, fantasmer, prévoir ou craindre le futur. Alors que celui-ci apparaît aujourd’hui incertain et menacé, Coming Soon revient sur cette relation que nous entretenons avec l’inconnu. L’exposition s’intéresse aux manières d’être face à ce qui advient et, dans une certaine mesure, échappe.

Entre prédictions, oracles, systèmes d’anticipations, bouleversements et capitulations, Coming Soon mêle des œuvres contemporaines et historiques. S’inspirant de la phrase de l’artiste Barbara Kruger, « l’avenir appartient à ceux qui peuvent le voir”, Coming Soon aborde ce que notre conception du futur révèle de notre présent ; comment s’y manifestent espoirs, pessimisme, désirs et angoisses ; comment s’y raconte différentes manières d’être. Le futur est un espace-temps en permanente métamorphose que tous·tes n’habitent pas selon les mêmes termes. Parce qu’il apparaît essentiel d’imaginer collectivement ce qui vient, Coming Soon s’intéresse à notre capacité à écrire des avenirs communs et à entendre des horizons rêvés.

Artistes présenté·es : Bas Jan Ader · John Akomfrah · Chino Amobi · Clovis Bataille · Nina Beier * · Neil Beloufa · Stéphanie Brossard · Leonora Carrington · Xinyi Cheng · Alexandru Chira · Mimosa Echard · Cécile B. Evans * · Cerith Wyn Evans · Johann Heinrich Füssli · Marguerite Humeau * · Christine Sun Kim · Emma Kunz · Romany Marie · Nggamdu.org * · Philippe Parreno · Benoit Piéron * · Bridget Polk * · Heji Shin · Lisa Signorini * · Les Simpson · Diamond Stingily · Martine Syms · Sung Tieu · Rirkrit Tiravanija · Nora Turato · Jules Verne · Georges Widener · Ainsi que des objets archéologiques du Louvre.

* nouvelles productions soutenues par Lafayette Anticipations

Curatrice : Rebecca Lamarche-Vadel

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/coming-soon +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com

Pierre Vanni