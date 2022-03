Exposition “Combat pour les Libertés” Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac Lot Souillac 22 panneaux répartis dans les 2 sections de la bibliothèque et les vitrines Rue de la Halle. Hommage à Gaston Monnerville (1897-1991) à l’occasion du 30ème anniversaire de sa disparition. Petit-fils d’esclave né en Guyane. Il est le premier homme de couleur à être devenu Président du Sénat : 3 ème personnage de la République. Réalisée par le Comité Gaston Monnerville. +33 5 65 32 71 00 22 panneaux répartis dans les 2 sections de la bibliothèque et les vitrines Rue de la Halle. mairiesouillac

