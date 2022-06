Exposition COLOR[FRAME] Plateforme Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition COLOR[FRAME] Plateforme, 20 mai 2022, Paris. Du vendredi 20 mai 2022 au dimanche 05 juin 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

. gratuit

COLOR[FRAME] est la 3ème exposition réalisée par la Galerie Data autour de l’art génératif. Consacrée au thème de la couleur, elle présente une création spécifique des pratiques génératives actuelles, à travers les outils digitaux et leurs applications robotisées. Plateforme 73 rue des Haies 75020 Paris Contact : https://www.instagram.com/galeriedata/ https://www.plateforme-paris.com/

Kazumasa Teshigawara Exposition COLORFRAME

